Regione Lazio vuole da Ama nuovi siti trasbordo e bilanci entro due settimane

Roma – Nuove aree di trasbordo e trasferenza, nuovi tritovagliatori mobili e l’approvazione dei bilanci 2017 e 2018 entro agosto. Sono gli altri ‘compiti a casa’ che la Regione Lazio ha dato ad Ama, per risolvere l’emergenza rifiuti di Roma, nell’ambito dell’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore regionale, Massimiliano Valeriani. “Assicurare la funzione di trasferenza nell’ambito del territorio di Roma Capitale verso gli impianti di trattamento, mantenendo in esercizio il sito attualmente autorizzato o individuando uno o piu’ siti alternativi, anche di trasbordo, da avviare all’esercizio entro 15 giorni- si legge- Nel caso di individuazione di siti alternativi che richiedano l’avvio di una procedura di autorizzazione, questa potra’ essere presentata all’amministrazione competente, anche contestualmente alla messa in esercizio e comunque non oltre 7 giorni successivi a tale data”. Inoltre, per la stabilita’ del complessivo sistema di gestione del ciclo dei rifiuti: “Ama e Roma Capitale dovranno entro 30 giorni avviare ogni attivita’ amministrativa e contabile finalizzata ad assicurare la stabilita’ dell’azienda e dei rapporti con soggetti fornitori quali, a titolo non esaustivo: approvazione dei bilanci 2017 e 2018; stipula di accordi e contratti ulteriori rispetto a quelli vigenti in grado di far fronte ad ulteriori emergenze, oltre alla chiusura del Tmb Salario, al momento non risolte dal giorno 11 dicembre 2018; approvvigionamento di ulteriori eventuali impianti mobili”.