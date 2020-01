Registro babysitter e contributo a famiglie, proposta Fdi bocciata da M5S

Roma – Un vero e proprio registro dei e delle babysitter della citta’ di Roma, formati direttamente dall’amministrazione, insieme a un contributo alle famiglie per poterne acquistare i servizi anche in momenti di difficolta’ economiche. Si chiama Tata Roma, ed e’ il progetto di sostegno ai nuclei familiari proposto da Fratelli d’Italia e contenuto in una delibera sottoposta stamattina al vaglio della commissione Bilancio di Roma Capitale, che l’ha pero’ bocciata con cinque contrari e un solo voto favorevole, perche’ “di base sarebbe un sostegno alle imprese e sarebbe come regalare formazione”.

La proposta seguira’ comunque il proprio iter fino ad arrivare al voto in Assemblea capitolina. L’idea del progetto, illustrata in commissione dalla consigliera di Fdi, Lavinia Mennuni, che prevede una fase sperimentale iniziale di un anno, e’ quella di istituire un registro cittadino con 200 babysitter formati direttamente dal Campidoglio con corsi di 90 ore, per un costo previsto di 36mila euro, per dar modo ai cittadini di attingere a un elenco di professionalita’ preparate e ‘certificate’ dall’amministrazione. Per le famiglie piu’ in difficolta’, con Isee sotto i 10mila euro, la delibera prevede un contributo di 200 euro al mese a nucleo, con uno stanziamento apposito di 480mila euro per un anno.

Secondo Mennuni “stiamo scontando in Italia e a Roma una carenza assoluta di politiche di sostegno alla natalita’ che ci sta portando ad avere sempre meno nascite. Questo avra’ una ricaduta immensa soprattutto tra 20-30 anni sulla tenuta dello stato sociale e del sistema pensionistico. È una vera e propria emergenza istituzionale, spiace che i colleghi del M5S non se ne rendano conto”. A motivare la bocciatura della maggioranza e’ stato il consigliere capitolino del M5S, Andrea Coia: questa delibera, ha spiegato, “e’ di base un sostegno alle imprese, non vengono nemmeno individuate delle tariffe. In pratica si regala formazione a persone che non abbiamo la sicurezza che domani svolgeranno questo servizio. Ben altro conto sarebbe un servizio gestito direttamente da Roma Capitale”.