Reinserimento detenuti, protocollo intesa tra Ministero Giustizia e Roma Capitale

Roma – Firmato il Protocollo d’Intesa tra Roma Capitale e il Ministero della Giustizia – Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per favorire il reinserimento sociale delle persone private della libertà personale.

Il protocollo prevede la fruizione della diversificata ed articolata offerta di servizi in ambito socio assistenziale, culturale, di orientamento e inserimento lavorativo, attività anagrafiche e di stato civile erogati da Roma Capitale in favore della popolazione reclusa negli Istituti di Pena inseriti nel territorio cittadino.

Obiettivo è favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, promuovendo attività di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento mirate al benessere in termini di qualità della vita e delle relazioni, accesso ai servizi e aumento delle opportunità.

Le azioni e gli interventi vogliono sostenere le persone attraverso percorsi personalizzati volti alla riacquisizione dell’autostima e dell’autonomia al fine di una partecipazione attiva alla vita sociale. Così in un comunicato il Campidoglio.

Il Protocollo delinea gli impegni del Dipartimento Politiche Sociali, dell’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, del Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e del Dipartimento Servizi Delegati di Roma Capitale così come quelli del Ministero della Giustizia – Provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nell’ottica di una interazione e promozione dei servizi a disposizione delle persone private della libertà personale, come il servizio di segretariato sociale per detenuti, la rete di case di accoglienza convenzionate per persone che fruiscono di misure alternative alla detenzione prive di alloggio e di risorse economiche e familiari, la casa di accoglienza per genitori con figli agli arresti domiciliari, la ludoteca presso la Casa Circondariale Regina Coeli per i minori in visita alle persone detenute, le biblioteche presenti all’interno degli istituti penitenziari, i Centri Orientamento al Lavoro Tematici Carceri e Tirocini.

Per coordinare gli interventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi è istituita una Cabina di Regia con cadenza bimestrale a cui partecipa anche il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Roma Capitale.

Il protocollo rende operativa la comune volontà delle diverse istituzioni coinvolte di mettere in campo ogni risorsa e strategia per offrire alle persone private della libertà personale opportunità specifiche e personalizzate di riconquista della propria autonomia. Una rete condivisa di servizi e progetti per dare supporto al delicato processo di reinserimento sociale. (Agenzia Dire)