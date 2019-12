Relazione Servizi Pubblici: corse Atac -17%, ma migliora 2019

Roma – Calano le corse degli autobus di Atac nel 2018 (-17%). Ed e’ basso il voto medio dei romani sulla qualita’ del servizio di tpl di superficie, ben sotto la sufficienza, con un punteggio di 43,9% su 100. Ma nel 2019 si intravede un miglioramento su entrambi i fronti grazie ai nuovi autobus. È quanto si legge nella Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del 2019, presentata questa mattina in Campidoglio alla presenza del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito.

“Il 2019- si legge, in particolare, nella relazione- si chiude in chiaroscuro per il tpl romano: la chiusura delle stazioni metro e l’accessibilita’ delle stesse, gli episodi di incendio o principio di incendio sui bus, la non piena utilizzabilita’ dei parcheggi di scambio sono alcuni dei disservizi che hanno riguardato la mobilita’ pubblica e collettiva della Capitale”.

“Per quanto riguarda Atac- prosegue- le attivita’ di controllo sui titoli di viaggio evidenziano dal 2017 al 2018 un aumento dei verbali elevati (+15%), a fronte di un pari aumento del personale addetto alle verifiche a bordo dei mezzi. Nel 2018 il divario tra il servizio programmato e quello effettuato e’ stato del 17% per le linee di superficie da parte di Atac, e del 13% da parte di Roma TPL; lo scostamento e’ piu’ contenuto per le metropolitane (-4%), in risalita dopo il crollo di produzione del 2017, quando la linea C era stata soggetta a riduzione del servizio per usura anomala dei materiali rotabili”.

“In quello stesso anno- prosegue la relazione- le corse soppresse sulle tre linee A, B/B1 e C in particolare per mancanza di materiali di ricambio erano state piu’ di 112mila, per poi ridursi di quattro volte nel 2018.”

“In forte aumento, invece, il numero di corse perse sul servizio di superficie per entrambi i gestori: negli ultimi cinque anni sono triplicate per Atac (1,65 mln nel 2018, circa 4.380 in media al giorno); nello stesso intervallo di tempo, il numero di corse perse da parte di Roma TPL e’ aumentato di quasi sette volte.”

“Le corse soppresse non sono solo un disservizio per gli utenti ma anche una perdita sul bilancio del gestore: per Atac si stima che i mancati ricavi per la programmazione non rispettata ammontino a 263 milioni di euro dal 2015, anno di entrata in vigore dell’attuale CdS, 66 milioni solo nel 2018. Per far fronte a queste difficolta’, Roma Capitale e’ intervenuta direttamente destinando risorse proprie e di altra provenienza per interventi di ammodernamento della rete metropolitana, l’acquisto di nuovi treni e di nuovi bus.”

“L’entrata in esercizio dei 227 mezzi ha avuto, come confermano i dati provvisori del 2019, effetti immediati sull’aumento delle percorrenze e sulla riduzione dello scostamento dal programmato. Anche le informazioni fornite in tempo reale da Atac attraverso Twitter fanno registrare per il 2019 una sensibile diminuzione di ‘linee disattivate per guasto vetture’, dopo il valore massimo raggiunto nei mesi estivi, in particolare su alcune delle linee piu’ sofferenti”.