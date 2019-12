Relazione Servizi Pubblici: piano led cosa buona, risparmio 20 mln

Roma – “Va confermandosi l’efficenza energetica del servizio, costituito da una rete infrastrutturale di quasi 8mila km che da’ copertura a circa 6.300 km di strade: -27,4% MWh consumati nel 2018 rispetto al 2017. È il risultato del Piano LED, un progetto di sostituzione di 189mila vecchie lampade alimentate a vapori di sodio con corpi illuminanti di nuova tecnologia (ne risultano installati complessivamente 170mila), approvato dalla Giunta Capitolina nel 2015”.

È quanto si legge nella Relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali del 2019 presentata questa mattina in Campidoglio alla presenza del presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito. “Il buon esito degli investimenti- si legge ancora- si e’ tradotto anche in un risparmio per le casse comunali di oltre venti milioni di euro in cinque anni, con un canone 2018 ridotto del 15%: in linea, secondo le stime piu’ recenti, con le migliori prestazioni europee.”

“La qualita’ erogata del servizio e’ misurata in base ai tempi medi di riparazione dei guasti, secondo degli standard stabiliti nel contratto di servizio e sui quali e’ regolato il sistema delle penali. I dati che misurano il raggiungimento o meno di questi standard da parte di Areti/Acea sono forniti dalla stessa azienda che non rileva particolari criticita’; tuttavia, le segnalazioni degli utenti sono in aumento per il terzo anno consecutivo: oltre 23mila nel 2018, +23% rispetto al 2017. Questo parametro incide in modo rilevante sulla qualita’ percepita dai cittadini, che stimano il servizio con un voto che si conferma appena al di sopra della sufficienza.

“Grazie a una maggiore attenzione al risparmio e alla sensibilita’ ambientale dimostrata dall’utenza, oltre che a sistemi piu’ precisi adottati dai gestori per la misurazione dei volumi erogati e immessi nella rete- si conclude questo passaggio- il consumo d’acqua per abitante scende dell’8,3% dal 2017 al 2018. Gli interventi di ammodernamento e riqualificazione della rete di distribuzione (tuttora in corso) e i perfezionati criteri di rilevazione (adottati dal 2015) hanno inoltre permesso di ridurre le perdite del 13,6% su base annua, recuperando importanti quantitativi d’acqua. Per migliorare il servizio, Roma Capitale ha investito complessivamente 82,7 milioni nel 2017, +51% in un anno, con una spesa in bolletta del +5,6%, comunque al di sotto della media nazionale.