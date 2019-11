Renzi: enti territoriali che fanno polemiche sono tragedia politica

Roma – “A Roma si litiga sull’emergenza rifiuti. Non e’ una novita’ purtroppo e le polemiche tra gli enti territoriali preposti allo smaltimento sono il simbolo di una tragedia politica senza fine”. Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo scrive nella sua enews. “Una sola considerazione: inutile far finta di fare gli ambientalisti se non si smaltisce l’immondizia- dice Renzi- Anche perche’ l’immondizia potrebbe oggi regalare soldi e posti di lavoro attraverso piccoli investimenti in impianti che valorizzino l’economia circolare”.