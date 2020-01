Renzi: gestione rifiuti svolta in modo incivile e barbaro

Roma – “Sono sinceramente sconvolto del fatto che ancora oggi, nel 2020, alcune zone italiane a cominciare dalla nostra capitale, Roma, stiano gestendo i rifiuti in questo modo barbaro e incivile. Ma anche autolesionista”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, nella enews. “Le trasformazioni tecnologiche permettono di considerare i rifiuti come un bene prezioso, perche’ dai rifiuti si puo’ recuperare moltissimo. E l’Italia ha tutte le condizioni per essere capofila dell’economia circolare davvero. Chi vuol bene all’ambiente non vive di slogan, ma crea progetti concreti e fattibili”, conclude.