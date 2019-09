Renzi: Italia non potrà mai cambiare suo DNA, siamo per accoglienza e non per odio

Roma – “Quando cambia un Governo e’ sempre un giorno importante per le istituzioni. L’Italia cambia spesso governo, anche troppo spesso. Ma l’Italia non potra’ mai cambiare il proprio DNA: siamo un popolo con tanti difetti, certo. Ma siamo anche un popolo ricco di valori, di sentimenti, di ideali.

Sappiamo accogliere, sorridere, amare. Noi non siamo carichi d’odio come qualcuno ci ha voluto dipingere in questi 14 mesi. E l’Italia non deve scimmiottare altri paesi e ricette di popoli diversi: l’Italia deve fare l’Italia. L’Italia e’ bellezza, non odio. Sempre”. Lo scrive su facebook Matteo Renzi.