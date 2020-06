Revenge Porn, M5S: nostra approvazione a legge per contrastare fenomeno

Roma – “La proposta di legge sul revenge porn approvata all’unanimita’ dal Consiglio regionale e’ un grande risultato che dimostra come la buona politica, senza distinzione di colori, possa dare le risposte alle necessita’ e alla risoluzione di problemi. I consiglieri del Movimento 5 Stelle hanno dato il proprio contributo con una serie di emendamenti che sono stati accolti nella Commissione competente perche’ convinti della validita’ di un testo che possa frenare il dilagare di un fenomeno che non solo produce danni psicologici nelle vittime ma che a volte le spinge verso il suicidio”. Cosi’ in un comunicato il Gruppo Consiliare M5S alla Regione Lazio.

“E’ fondamentale che le nuove generazioni siano educate al rispetto- ha sottolineato poi la consigliera Francesca De Vito- e che capiscano che la violenza non e’ solo quella fisica ma che il sopruso si manifesta anche attraverso la diffusione di un video che diventa virale. Questa proposta di Legge e’ un segnale importante e ci auguriamo che al piu’ presto il Consiglio regionale dia il via libera affinche’ venga sancita la cultura del rispetto degli altri e il diritto di ognuno di esercitare la propria sessualita’, senza che questa diventi strumento di coercizione psicologica”.