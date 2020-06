Revenge Porn, Pugliese: Regione Lazio è la prima a legiferare

Roma – “Il Lazio e’ la prima Regione d’Italia a legiferare sugli interventi di prevenzione e sostegno per le vittime di diffusioni illecite di immagini o video sessualmente espliciti. Sono orgogliosa del voto unanime di oggi. Grazie a tutte le Consigliere e i Consiglieri. Voglio ringraziare la Consigliera Sara Battisti (Pd), prima firmataria della proposta di legge per lo straordinario traguardo. Il Lazio si distingue ancora una volta per una battaglia di civilta’, per i diritti e contro al violenza”. Cosi’ in un comunicato Giovanna Pugliese, assessora al Turismo e alle Pari Opportunita’ del Lazio commenta la notizia dell’approvazione della proposta di legge sul revenge porn.