Revenge Porn, Tidei: legge è risposta Regione Lazio a fenomeno da stroncare

Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera alla legge, proposta dalla collega Sara Battisti, che mette in campo interventi di prevenzione e sostegno nell’ambito della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Un intervento importante e concreto che punta a stroncare un fenomeno raccapricciante. Con questa legge la Regione Lazio si fa promotrice di un impegno serio con l’istituzione di un Fondo da 150mila euro, che aumentera’ a 200mila euro nel 2021 e nel 2022, volto a finanziare campagne di sensibilizzazione e di informazione, attivita’ di sostegno psicologico a favore delle vittime, progetti nelle scuole e programmi di reinserimento sociale e lavorativo di chi e’ colpito da questo fenomeno increscioso. Aiuteremo anche gli enti del Terzo settore che svolgono attivita’ e assistenza legale, oltre che di sostegno psicologico”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).