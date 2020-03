Rezza: pulizia strade ‘modello Wuhan’ non necessaria

Roma – “Un’operazione di disinfezione per le strade di Roma modello Wuhan? Le strade e’ meglio che siano pulite, ma non c’e’ necessita’ di farlo per il Coronavirus”. Risponde cosi’ all’agenzia Dire il direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanita’, Gianni Rezza, interpellato sul tema. “Il virus non circola nell’aria- prosegue Rezza- Quello che bisogna fare e’ distanziare le persone, perche’ il rischio maggiore di trasmissione proviene dalle gocce di saliva”. Eppure in Cina, a quanto pare, prima di entrare a lavoro le persone si disinfettano le mani ma anche le suole delle scarpe… “Fanno bene- risponde Rezza- ma non credo sia quello il problema”.