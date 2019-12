Rfi: a fine 2022 termine lavori nodo Stazione Pigneto

Roma – I lavori veri e propri per la stazione di scambio Pigneto tra la metro C di Roma e le ferrovie regionali Fl1 e Fl3 inizieranno ad aprile 2020 e si concluderanno alla fine del 2022. E’ quanto hanno fatto sapere i tecnici di Rfi questa sera nel corso di un’assemblea informativa pubblica con i cittadini del quartiere, avvenuto alla presenza del presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi.

“L’avvio delle opere civili per la costruzione della stazione- ha chiarito il direttore Investimenti area centro di Rfi, Marco Torassa- e’ previsto ad aprile. A giugno avvieremo la posa delle paratie. I cantieri dureranno complessivamente 30 mesi. In due anni e mezzo sara’ attivata la fermata ferroviaria (quindi a fine 2022, ndr). Gli interventi sono interamente finanziati. Al termine di questo periodo il vallo sara’ coperto. Sono in dirittura di arrivo anche alcuni fondi del Comune per la copertura totale del vallo per la sua larghezza”.