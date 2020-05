Riaperture musei: biglietti online, controllo accessi e orari lunghi

Roma – “Fase 2: Roma la riapertura dei Musei Civici. Un’occasione per i cittadini romani per riscoprire le risorse storico culturali della citta’ tramite la sottoscrizione della Mic card. Accessi contigentati, bigliettazione online e orari prolungati. Oggi in commissione Cultura abbiamo fatto il punto sulla riorganizzazione che il sistema dei Musei civici capitolini e Zetema stanno studiando in previsione della possibile riapertura il 18 maggio, in ossequio alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. In quest’ottica la Sovrintendenza capitolina ha predisposto un piano per gestire la riapertura e la fruibilita’ dei luoghi della cultura in totale sicurezza e secondo le prescrizioni del distanziamento sociale”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina e presidente della commissione capitolina Cultura, la pentastellata Eleonora Guadagno.

“L’acquisto del biglietto avverra’ online con stampa dello stesso a cura dell’utente, salvo poi la conversione dello stesso nel biglietto effettivo al momento dell’ingresso. Il numero 060608 fornira’ informazioni sugli accessi nei musei, possibile solo attraverso prenotazione obbligatoria. Resta il diritto di prevendita di un euro, ma la prenotazione e’ gratuita per i possessori della Mic card. Per aggiornamenti al pubblico e notizie sulle modalita’ di accesso saranno utilizzati tutti gli strumenti di diffusione a disposizione: newsletter, social e sito web.”

“Tutti i luoghi fisici- dice Guadagno- saranno dotati di barriere di plexiglass e di segnaletica sul pavimento per guidare il pubblico verso un corretto posizionamento fuori e dentro le sale ed evitare assembramenti. Per l’utilizzo dei termo-scanner, se confermati, si optera’ per quelli a muro per non gravare gli operatori dei musei di questo compito. Si porra’ particolare attenzione alle modalita’ di smaltimento dei materiali monouso e alle ripetute e frequenti disinfestazioni degli ambienti e dei servizi igienici”.

“Per visite guidate si incentivera’ l’uso di videoguide attraverso le App dal proprio cellulare. Riguardo le guide esterne dovrebbero prevedere l’uso di audioguide le cui indicazioni devono ancora essere chiarite ai fini delle misure di sicurezza. Nel piano di riapertura dei Musei sono previsti orari prolungati per consentire il maggiore accesso possibile, pure nel contingentamento del flusso. Il Circo Massimo per esempio potrebbe essere aperto ai visitatori in orario serale.”

“Queste misure- dice ancora Guadagno- sono solo le prime di una serie di azioni mirate alla salvaguardia della Cultura: Roma, con il suo patrimonio di beni storici, archeologici e artistici intende tutelare e garantire sia l’accesso della cittadinanza ai beni pubblici, che la salvaguardia della salute collettiva. Vista la limitata possibilita’ di mobilita’, invitiamo i cittadini romani a cogliere questa situazione come un’opportunita’ per riscoprire e ripopolare le sale e i siti museali della nostra citta’, e quando saranno fruibili e a munirsi di Mic card, uno strumento che apre le porte della cultura con una minima spesa di soli 5 euro l’anno. Ci auguriamo una risposta incoraggiante da parte del pubblico nel rispetto del contingentamento e delle prescrizioni indicate”.