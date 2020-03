Riapre la Galleria Giovanni XXIII. Raggi:”Soddisfatta dei tempi”

Si è svolta lunedì 2 marzo la conferenza stampa per la riapertura, anche se parziale, della Galleria Giovanni XXIII nella porzione relativa alla canna nord in direzione Via Pineta Sacchetta-Gemelli.

Presenti la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l’Assessora alle Infrastrutture, Linda Meleo.

Il 3 marzo inizieranno ulteriori lavori che prevederanno la chiusura di questo tratto di galleria dalle 22 alle 6 di mattina.

Virginia Raggi ha sottolineato l’importanza di questa riqualificazione per rendere questo tratto ancora più sicuro e fruibile per i cittadini, esprimendo inoltre grande soddisfazione per la celerità delle operazioni.