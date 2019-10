Ricciardelli: Pd a Roma divenuto tragicomico, Casu dia dimissioni

Roma – “Negli ultimi giorni la comunità del Partito Democratico a Roma ha visto nascere un nuovo governo con all’interno una delegazione del Pd, ha assistito all’ennesimo rimpasto della giunta comunale, ha subito le ennesime dimissioni in blocco del Cda dell’Ama e il caos RomaMetropolitane. In più, una scissione dal Partito. In tutto questo quadro non solo la Direzione del Pd romano non si riunisce dal mese di giugno, ma il Segretario federale Andrea Casu afferma che “con calma” nelle prossime settimane (forse) convocherà gli organismi. Ma cosa aspetta a dimettersi invece?”. Lo dichiara Livio Ricciardelli, Consigliere del I Municipio di Roma, membro della Direzione del Pd e già candidato a segretario della federazione romana del Partito.

“E’ dal mese di marzo” continua Ricciardelli “che ho chiesto formalmente negli organismi competenti e in Direzione le dimissioni del segretario cittadino. Non soltanto perché (ad un anno e mezzo dalle elezioni comunali) non abbiamo uno straccio di programma per la città o una classe dirigente pronta ed adeguata per una sfida immane come quella della riconquista del Campidoglio nel 2021. Ma anche perché non abbiamo nemmeno un candidato Sindaco, tema di cui non si può discutere perché gli organismi non si riuniscono più da mesi e volutamente non si possono fare nomi per turbare equilibri e sonni di correnti e correntine che sembrano avere come unico scopo quello di bloccare il Partito cittadino per garantire il loro quieto vivere”.

“In un contesto normale” conclude Ricciardelli “di fronte a tutti questi avvenimenti nazionali e cittadini che sono avvenuti, si sarebbe dato un segno di vitalità da parte della federazione romana, o almeno l’avvio di una discussione interna per analizzare questi grandi cambiamenti. Ma probabilmente a parte del Partito interessa e conviene tenere un’intera comunità “in sonno”, in modo da decidere in quattro gatti all’ultimo secondo assetti e candidature finalizzate a far perdere il Partito ma a tutelare 4-5 referenti di corrente. Se Casu avesse accettato il mio consiglio di presentarsi dimissionario in Assemblea a marzo, sarebbe stato meglio per lui (sempre se intende restare nel Pd) e per tutta la comunità del Pd Roma che avrebbe avuto qualche mese in più per programmare il rilancio dell’intero fronte del centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali”.