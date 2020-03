Rida Ambiente: aderiamo a norme Iss, tutela dipendenti e cittadini

Roma – “L’emergenza Coronavirus, che sta modificando abitudini e stili di vita di tutti i cittadini del nostro Paese, impone di rimodulare anche gli aspetti piu’ comuni della vita delle aziende, soprattutto quando la loro attivita’ sia intrinsecamente connessa a profili di rilievo sanitario.”

“E’ questo il caso, fra gli altri, degli impianti di trattamento dei rifiuti, categoria della quale Rida Ambiente fa ovviamente parte. Proprio per questo motivo, in ottemperanza alle disposizioni dettate dall’Istituto Superiore di Sanita’ e recepite dalla Regione Lazio con una direttiva pubblicata in data 17/03/2020, Rida Ambiente, che nel corso degli anni ha fatto del valore del rispetto delle regole un principio cardine della propria attivita’, sospendera’ temporaneamente i conferimenti per i comuni utenti della Provincia di Roma, Latina e Frosinone, cosi’ da poter dare luogo a tutti gli adempimenti di sanificazione e disinfezione dei locali di lavoro, e di farlo il prima possibile.”

“In particolare si provvedera’ all’applicazione del prodotto disinfettante a norma di legge, tramite spugnatura manuale, in tutte le aree interne all’azienda, mentre per quanto riguarda le aree esterne i prodotti indicati direttamente dal Ministero della Salute verranno irrorati ed applicati a mezzo di pompe manuali, elettriche ed atomizzatori.”

“Una procedura da svolgersi, chiaramente, in assenza totale di personale non autorizzato, che richiedera’ un lavoro complessivo di circa di 13 ore ed un’attesa aggiuntiva, per dar modo ai prodotti applicati di avere pienamente effetto sugli ambienti dell’azienda, di ulteriori 24 ore. Per queste ragioni l’attivita’ rimarra’ sospesa in data 22 e 23 marzo, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza dei cittadini: valori che per Rida Ambiente non sono mai passati, e mai passeranno, in secondo piano”. Cosi’ in un comunicato Rida Ambiente.