Rienzi: ormai bilancio vittime strade Roma è bollettino di guerra

Roma – Ennesimo incidente mortale a Roma, dove questa mattina un ciclista e’ stato travolto e ucciso da un pullman in Viale Manzoni. Lo scrive il Codacons in una nota. “Oramai il bilancio delle vittime della strada nella capitale e’ un bollettino di guerra- afferma il presidente Codacons Carlo Rienzi- Non passa giorno senza che pedoni, motociclisti o ciclisti siano coinvolti in incidenti stradali gravi, con l’asfalto che si tinge sempre piu’ di sangue al punto da poter parlare di vera e propria emergenza”.

“E’ evidente che sul fronte della sicurezza stradale a Roma esiste un problema, certificato dai numeri relativi a vittime, feriti e sinistri: la mancanza di controlli da parte delle forze dell’ordine porta ad una sistematica violazione delle norme del Codice della strada, con conseguenze disastrose specie per pedoni e ciclisti. Ci aspettiamo un cambio di rotta sia da parte dell’amministrazione che della Polizia Locale, affinche’ Roma torni ad essere una citta’ sicura per chi circola a piedi o in bicicletta”, conclude Rienzi.