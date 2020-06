Rieti, camion ribaltato: chiuso svincolo Salaria al km 19

Roma – A causa di un incidente, e’ provvisoriamente chiuso al transito lo svincolo Salaria in direzione Rieti del Grande Raccordo Anulare all’altezza del chilometro 19,900 in carreggiata interna. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante che ribaltandosi ha disperso il carico. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel piu’ breve tempo possibile. Lo scrive in una nota Anas.