Rifiuti. Corrotti (Lega): “Caos rifiuti, salvaguardare salute minori”

“La situazione della raccolta rifiuti nella Capitale è diventata ancora una volta insostenibile ma ora la presenza in grandi quantità nelle vicinanze dei plessi scolastici sottolinea la poca attenzione da parte delle istituzioni alla tutela del minore.

Sono troppi i cassonetti che troviamo in luoghi sensibili con pericolo per gli utenti: vicino agli ospedali lasciando miasmi nauseabondi; nei pressi dei negozi collocati spesso in violazione del codice della strada mentre commercianti e ristoratori pagano tasse salate per l’occupazione del suolo pubblico per poter mettere i propri tavolini all’esterno oppure nelle vicinanze delle scuole dove gli studenti sono costretti a fare slalom tra i sacchetti arrivando così ad interessare anche l’Ordine dei Medici e il Garante per l’Infanzia.

La salute di molti minori, dal centro alla periferia di Roma, è a rischio. Le condizioni sono allo stremo, abituando ormai i cittadini a convivere con una situazione igienico-sanitaria paradossale e non più rimandabile, le criticità riscontrate in questi giorni richiamano ognuno alle proprie responsabilità per garantire un sano recupero alla normalità.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio