Rifiuti ingombranti, sabato raccolta straordinaria a Piazzale Clodio

Roma – A Roma si terrà sabato prossimo, 26 marzo, a partire dalle ore 8, una raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici a piazzale Clodio, largo Livatino (I municipio).

Inizialmente prevista domenica scorsa nell’ambito della campagna ‘Il tuo quartiere non è una discarica’ organizzata in collaborazione con il Tgr Lazio, l’evento in quell’area era stato rinviato su disposizioni delle autorità per la concomitanza con il derby calcistico limitrofo.

I cittadini potranno consegnare, come di consueto, i rifiuti ingombranti classici (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) e i cosiddetti raee (apparecchiature elettriche o elettroniche come computer, televisori, stampanti, telefonini, tablet, frigoriferi, lavatrici, condizionatori).

Nella postazione, saranno adottate le necessarie misure di sicurezza a tutela di utenti e lavoratori, attraverso accessi scaglionati che consentiranno di regolare il flusso di veicoli e persone.

Ama per questo invita i cittadini a recarsi a piazzale Clodio entro le ore 12 e ricorda che il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati dovrà essere effettuato dagli utenti, muniti di mascherina, mantenendo le distanze minime di sicurezza.

Per il prossimo fine settimana, Ama ha organizzato da tempo raccolte di rifiuti particolari e ingombranti anche in altri municipi. Per tutte le informazioni si rimanda al sito web www.amaroma.it. (Agenzia Dire)