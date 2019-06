Rifiuti, La Torretta, MASSARO (F.I): “Diciamo no a sito trasbordo rifiuti”

“Nel corso della seduta odierna della Commissione Ambiente del Municipio IX, alla quale hanno partecipato molti cittadini e comitati di quartiere, abbiamo espresso la nostra contrarietá alla eventuale individuazione, da parte di Roma Capitale, del quartiere La Torretta come luogo nel quale installare un sito per lo smistamento dei rifiuti” – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza Italia Roma.

“Questa zona – spiega il dirigente azzurro – si trova giá in uno stato di grande sofferenza. Mancano acqua potabile e illuminazione pubblica e ci sono fogne malfunzionanti. Non viene fatta la manutenzione del verde e non c’é sicurezza.

In questo contesto critico, per non dire surreale, l’apertura di un sito per il trasbordo dei rifiuti rappresenterebbe un vulnus ulteriore per i residenti, i quali stanno manifestando tutte le loro preoccupazioni ed insicurezze in merito alle notizie diffuse negli ultimi giorni”.

“Pertanto auspico – conclude il Vice Coordinatore Massaro – che l’amministrazione pentastellata, sia comunale che municipale, condivida concretamente, nel corso del proprio mandato, la volontà politica oggi espressa chiaramente dalle opposizioni, di non installare a La Torretta alcun centro per lo smistamento dei rifiuti, nell’esclusivo interesse dei cittadini che vivono in questo quadrante della Capitale”.