Righini: al Sant’Andrea calzari e tute scarseggiano

Roma – A Roma “al policlinico universitario Sant’Andrea mancano i calzari, come denuncia un autorevole quotidiano nazionale ed il personale sanitario surroga con buste di plastica per i rifiuti speciali fissate alle gambe con cerotto. Alla cronica carenza di mascherine si aggiunge anche quella delle tute protettive, segnalata ripetutamente da vari ospedali. Medici ed infermieri devono arrangiarsi con quello che trovano, nel tentativo di proteggere se stessi ed i pazienti dal rischio di contagio e comunicano questo disagio alla stampa, come a dire: ‘Zingaretti non vogliamo encomi mediatici piuttosto portaci le protezioni quando vieni a fare passerella’. In effetti dopo la doccia fredda di ieri con il vice presidente Leodori che non ha escluso la possibilita’ di una truffa ai danni della Regione Lazio, rassicurando la Commissione grazie alla esistenza di una polizza assicurativa, si assottigliano le probabilita’ di consegnare in tempi brevi i tanto necessari Dispositivi di Protezione che servono nei reparti Covid19”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.