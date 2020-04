Righini: blocco Pec Regione Lazio va verificato, perse domande Cassa Integrazione

Roma – “A causa di un sovraccarico della casella Pec della Regione Lazio, sembra siano andate perse centinaia di domande per Cassa Integrazione e relativa documentazione, come risulta dalle segnalazioni pervenuteci, che lamentavano anche la mancanza di chiarezza del Portale della Regione sul criterio adottato per la lavorazione delle domande inviate.”

“In pratica non si capisce se fa fede la presentazione della domanda o se per ottenere l’autorizzazione alla CIG bisogna attendere la ricevuta della Pec. Nel primo caso la tempistica delle erogazioni dovrebbe seguire il protocollo delle domande, ma non e’ chiaro se queste sono protocollate in base all’ordine di ricezione, o in base all’inoltro della Pec, sulle quali non c’e’ uniformita’ nell’assegnazione dei numeri di protocollo. Siamo di fronte ad un grave disservizio, che rallenta l’erogazione dei fondi in piena crisi economica Covid19 e che puo’ incidere pesantemente sulla salvezza di molti lavoratori.”

“Un’altra secca smentita al ma quanto siamo bravi che si dicono da soli Zingaretti e compagni arriva proprio dal settore che piu’ sta a cuore al presidente-segretario Dem, quello dell’innovazione e della semplificazione e della tutela dei lavoratori, assolutamente fondamentale in questa fase di stop agli spostamenti e di urgente necessita’ di sostegno economico ad imprese e famiglie”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.