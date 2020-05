Righini: Governo dimentica risorse sostegno Civitavecchia

Roma – “Grazie all’emendamento da me proposto e approvato dal Consiglio regionale, la mozione a sostegno del porto di Civitavecchia includera’ la richiesta al Governo di integrare la risibile quota stanziata dall’esecutivo nazionale. L’azzeramento del traffico di navi da crociera causato dall’emergenza Covid19, determinera’ una perdita di circa 20 milioni di euro con conseguente desertificazione delle societa’ di servizi che operano nel settore e di tutte le attivita’ dell’indotto cittadino. Una autentica strage di posti di lavoro che sarebbe fatale per gli equilibri economici del territorio. Il governo non se la puo’ cavare stanziando 6 milioni di euro per tutti i porti d’Italia, pari ad appena un quarto delle perdite che avra’ il maggior porto del Lazio. Servono urgentemente ben altri fondi per salvare dal disastro il secondo hub marittimo del Mediterraneo per traffico di passeggeri”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.