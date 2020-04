Righini-Grasselli: D’Amato rimuova Dg Nomentana Hospital

Roma – “Purtroppo l’epilogo non poteva essere diverso l’avevamo detto per tempo, ma come sempre la giunta Zingaretti si rifiuta di ascoltarci e nonostante questa situazione di grave emergenza sanitaria, nega il confronto propositivo a Fratelli d’Italia. Ma stavolta la Regione Lazio non potra’ esimersi da rendere conto all’opinione pubblica della sconsiderata operazione fatta sul Nomentana Hospital, costretto con un blitz notturno ad accogliere pazienti Covid19, che non era assolutamente in grado di assistere, perche’ come tutti sanno non e’ un ospedale.”

“D’Amato rimuova immediatamente il direttore generale dell’Asl Rm 5 che mentre combinava questo disastro, si permetteva di calunniare la direzione della Casa di Riposo di Nerola, facendosi peraltro clamorosamente smentire. L’Assessore alla Sanita’ chieda scusa ai malati che ha fatto trasferire in quella struttura sanitaria, al personale che e’ stato contagiato, agli altri degenti che hanno contratto il virus, alle famiglie di tutti costoro. Al sindaco di Fontenuova, ai suoi amministratori, alla popolazione tutta, va la nostra solidarieta’”. Cosi’ in un comunicato, Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi, Micol Grasselli, consigliere della Citta’ Metropolitana di Roma di Fdi.