Righini-Sofi: per ospedale Colleferro fondi e personale no cambio ASL

“Sanna e i suoi mentori del Pd alla Pisana dovrebbero dire cosa vogliono fare veramente dell’Ospedale di Colleferro: almeno i quattro reparti principali (quelli cioè che garantiscono le cure essenziali all’utenza cittadina) hanno intenzione di lasciarli o no?”

Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale di Fdi alla Regione Lazio, Rocco Sofi candidato a sindaco di Colleferro, Giorgio Salvitti dirigente nazionale di Fdi.

“La malsana idea di spostare l’ambito di competenza da Asl Rm 5 ad Asl Rm 6 sembra più funzionale ad un ulteriore depotenziamento che ad un rilancio! È evidente che questo inutile passaggio di consegne non eliminerà di certo le inefficienze del Parodi Delfino.

La ragione è un’altra, come Fdi ha più volte segnalato: da anni ormai la strategia di Zingaretti tende a sottrarre risorse a tutte le strutture sanitarie del territorio, senza che Sanna si sia mai opposto; l’assessore D’Amato ha ormai raggiunto il suo vero obiettivo, cioè ridurre al minimo l’offerta e la qualità dei servizi sanitari delle strutture colleferrine e maggiormente dell’Ospedale; ora la Giunta di Sinistra del Lazio avalla questo punitivo cambio di Asl e tenta di giustificarlo con l’attribuzione dei disservizi e delle carenze ai medici e ai dirigenti!!!

In realtà non fa altro che coprire l’incapacità del sindaco Sanna. Ma prima però dovranno rispondere all’interrogazione che presenteremo mercoledì in Consiglio Regionale del Lazio” conclude la nota.