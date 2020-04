Righini: stabilimenti, proroga concessioni e riapertura

Roma – “La Regione Lazio intervenga con determinazione e celerita’ in difesa di un settore strategico, qual e’ quello del turismo balneare. Oggi in commissione abbiamo ribadito i punti sui quali ci stiamo battendo e sui quali chiediamo di agire con urgenza: la certezza sulle date della riapertura, possibilmente gia’ il 4 maggio, l’attesissima proroga al 2033 delle concessioni balneari, consentita da legge nazionale, e la garanzia della piena operativita’ del settore, con un’opportuna opera di sensibilizzazione rispetto al distanziamento personale negli stabilimenti”. Queste le parole del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Righini, durante l’odierno intervento in commissione Attivita’ Produttive. “Ogni imprenditore deve aver la possibilita’ di programmare al meglio le proprie attivita’- conclude Righini- reperire la manodopera e allestire gli stabilimenti richiede tempo e voglio sperare che da queste audizioni, sollecitate in particolare dal gruppo di FdI, si arrivi a dare certezze immediate ai settori produttivi”.