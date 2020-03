Righini: va riaperto Forlanini, serve anche riabilitazione

Roma – “Sul Forlanini l’assessore D’Amato non faccia finta di non sentire e dia subito al commissario Arcuri indicazioni per la riapertura. Il Coronavirus lascia strascichi pesanti che richiedono un periodo di riabilitazione, bisogna attrezzarsi per garantire il recupero completo ai guariti e questo deve essere il nuovo ruolo del Forlanini, per decenni punto di riferimento nazionale per la pneumologia e le patologie toraciche”. Cosi’ in una nota Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia. “Il professor Martelli, illustre clinico ed ex primario del nosocomio, ha piu’ volte ribadito che e’ possibile riattivarlo in tempi brevi- conclude Righini- Il Forlanini e’ fondamentale sia perche’ polo specializzato d’eccellenza, sia perche’ puo’ fornire altri posti letto ed alleggerire il numero dei ricoverati allo Spallanzani”.