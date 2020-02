Righini: Zingaretti manda rifiuti fuori porta a spese dei cittadini

Roma – “Non comprendiamo la soddisfazione di Zingaretti per l’ennesima spedizione di altre decine di migliaia di tonnellate rifiuti di Roma fuori regione, quantitativo che porta il totale dei trasferimenti a 100.000 tonnellate annue. Facciamo notare, che il governatore del Lazio, si e’ ben guardato dal comunicare il costo in soldi pubblici di questo contratto stipulato da Ama con due impianti in Toscana. Di quanto alta sia gia’, e di quanto aumentera’ la Tari dei romani, Presidente e Sindaco non se ne curano minimamente. A Zingaretti interessa solo sbarazzarsi del problema raccolta e magari fare un po’ di ‘comunella’ con l’alleata Raggi per scopi elettorali”. Cosi’ in un comunicato Giancarlo Righini consigliere di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio.