Rinnovata ciclabile Salaria-Castel Giubileo

Roma – La ciclabile che corre tra via Salaria e Castel Giubileo è stata rinnovata, grazie ad un intervento che ha permesso il rifacimento del manto stradale, ora privo di spaccature e rigonfiamenti dovuti alle radici sottostanti, una nuova segnaletica stradale e la potatura di rovi e piante infestanti presenti a bordo pista ciclabile. Un lavoro che la Sindaca Raggi ha definito come non occasionale, annunciando inoltre la programmazione di altri interventi simili a questo per il rinnovamento dei tratti di ciclabile più dissestati presenti in giro per la città.