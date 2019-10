Rocca: autori truffa Multiservizi Roma vanno puniti

Roma – “Il servizio inchiesta delle Iene che e’ andato in onda ieri sera sul servizio di raccolta delle utenze non domestiche da parte della Multiservizi, ha smascherato una colossale truffa ai danni dei commercianti e dei cittadini romani che deve trovare un’immediata risposta da parte del Campidoglio e dell’autorita’ giudiziaria. La cosa che mi lascia perplesso e’ che ancora una volta sia stata una trasmissione televisiva a scoprire un comportamento illegale ai danni della collettivita’”.

“Chi era preposto ai controlli cosa faceva? Non sapevano, erano conniventi? Eppure i commercianti di lamentele ne hanno inviate parecchie, possibile che nessuno ai vertici abbia attivato dei controlli? Vedere Roma piena di rifiuti e scoprire che alcuni operatori si comportano in questo modo fa veramente rabbia perche’ e’ una truffa nei confronti dei commercianti che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti piu’ cara d’Italia e dei cittadini che devono camminare su strade stracolme di rifiuti”.

“Il sindaco Raggi come al solito non ha perso l’occasione per dimostrare arroganza e incapacita’ ma oramai ci siamo abituati ma quello al quale non ci dobbiamo mai abituare e’ il malaffare. È doveroso che i responsabili di questa truffa di ogni ordine e grado, paghino per quello che hanno fatto, questo anche per rispetto a tutti quegli operatori della Multiservizi che svolgono regolarmente e onestamente il proprio lavoro”.

“La Raggi ha latitato fino ad oggi, infatti, alle Iene ancora stanno aspettando un incontro per presentarle la documentazione raccolta, evidentemente per il sindaco questa truffa non e’ una priorita’ ma sono sicuro che dopo la messa in onda dell’ennesima figuraccia si degnera’ di muovere un dito, altrimenti siamo disposti ad andare noi a denunciare tutto alla Procura della Repubblica”. Cosi’ in un comunicato Federico Rocca, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia.