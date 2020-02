Rocca: Raggi deve dimettersi, ha mentito

Roma – “E’ di questa mattina la notizia che la Guardia di Finanza e’ riuscita finalmente ad ottenere copia del parere espresso dall’Avvocatura Capitolina nel 2017 in merito alla vicenda del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle. Un atto che venne negato ai consiglieri che ne fecero richiesta, poiche’ la Raggi lo secreto’, mettendo in atto una forzatura senza precedenti. Da quanto si apprende l’Avvocatura disse che Roma Capitale poteva dire no al progetto approvato da Marino senza incorrere in penali e sono state proprio le penali le motivazioni sulle quali la Raggi fece pressioni per andare avanti e rivedere il progetto.”

“I 5 stelle passarono dal no assoluto di quando erano opposizione al si’ ma rivedendo il progetto proprio perche’ non potevano tornare indietro. Il resto ormai fa parte dell’inchiesta della Magistratura. La Raggi ha mentito alla citta’ e ai consiglieri per mandare avanti il progetto, un atto gravissimo che mi auguro possa essere perseguito nelle sedi competenti, ma sin da ora la Raggi dovrebbe dimettersi”. Lo dichiara Federico Rocca responsabile degli enti locali di Fratelli d’Italia.