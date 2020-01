Rocca: Raggi procede su Monte Carnevale, dove sono dimissioni M5S?

Roma – “Alle parole devono seguire i fatti, altrimenti sono solo sterili proclami o peggio ancora delle prese in giro, cosi’ come ha gia’ fatto il M5S che su Malagrotta e Valle Galeria ha costruito una parte della propria campagna elettorale raccogliendo anche molti consensi da cittadini che in buona fede gli diedero fiducia. Ora sono passati dal mai piu’ discariche nella Valle Galeria al io tiro dritto di Virginia Raggi.”

“A questo punto attendiamo le dimissioni di tutta la maggioranza del Municipio XII, cosi’ come avevano annunciato e attendiamo le dimissioni o quanto meno l’uscita dal M5S da parte di tutti quei deputati, senatori e consiglieri che intervenendo alle varie manifestazioni hanno detto di non condividere questa scelta. È troppo facile farsi belli in piazza e davanti alle telecamere per poi rimanere al proprio posto senza che nulla cambi.”

“Ripetiamo, alle parole devono seguire i fatti e noi li attendiamo in questi giorni e non alla vigilia delle prossime scadenze elettorali, altrimenti la smettano di prendere in giro i cittadini. Il gioco delle parti deve finire chi e’ contrario sta da una parte chi e’ favorevole sta con la Raggi e il M5S, senza dimenticare i giochini di Zingaretti e del PD che abilmente stanno cercando di fuggire, come sempre, dalle proprie responsabilita’ ma ben presto anche loro saranno chiamati a risponderne davanti ai cittadini”. Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia del Municipio XI Federico Rocca, Daniele Calzetta, Valerio Garipoli e Marco Palma.