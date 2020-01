Rocca: situazione grave e inaccettabile a Roma

Roma – “E’ assurdo che nessuna istituzione intervenga per mettere mano alla gravissima situazione dei rifiuti della Capitale, siamo tutti ostaggio della Raggi e della sua maggioranza. I cittadini non sanno piu’ a chi chiedere aiuto, intere strade sono sommerse di rifiuti, cassonetti strapieni, marciapiedi impraticabili, scene mai viste prima, tanto per rimanere in tema con i grillini che sanno solo accusare i predecessori.”

“Oltre al decoro, c’e’ anche il rischio per la salute dei cittadini e soprattutto il rischio epidemie cosi’ come gia’ denunciato dall’Ordine dei Medici di Roma. Nessuno pero’ muove un dito ma oramai e’ palese che questa amministrazione ha fallito su tutta la linea della gestione del ciclo dei rifiuti. Tra demagogia, promesse e fantasiose ipotesi Roma e’ ridotta ad una discarica a cielo aperto.”

“Le autorita’ preposte intervengano subito, sia per commissariare la Raggi sia per chiamarla a rispondere delle violazioni di cui si e’ resa colpevole. A luglio del 2019, dopo mesi di emergenza rifiuti, ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica chiedendo di disporre gli opportuni accertamenti volti a verificare eventuali violazioni da parte della Raggi e ho richiamato esattamente le inadempienze normative da lei commesse in qualita’ di Sindaco della citta’.”

“Siamo a gennaio, nulla si e’ mosso, nulla e’ cambiato, anzi, la situazione e’ peggiorata. Cosa altro devono aspettare i romani per avere un minimo di decoro nella citta’? Nel frattempo assistiamo ai teatrini di un’amministrazione inadeguata e incapace, che brancola nel buio ma che ha pensato bene di aprire una nuova discarica nella Valle Galeria, per questo – conclude Rocca – sabato mattina sara’ al fianco dei cittadini per protestare contro questa decisione, poiche’, il fallimento della Raggi e dei M5S non lo possono pagare colori i quali si sono subiti oltre 30 anni di Malagrotta e non solo”. Cosi’ in un comunicato Federico Rocca, responsabile romano degli enti locali di Fratelli d’Italia.