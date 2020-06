Roccasecca, Ciacciarelli: Tar Lazio stoppa intesa Zingaretti-Conte

Roma – “Il filo rosso diretto tra il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e’ stato stoppato dal Tar del Lazio che ha bloccato l’ampliamento della discarica a Roccasecca (FR). Questo e’ il segno che l’operazione che si voleva compiere da un punto di vista amministrativo non era conforme alla disciplina sulla materia. È auspicabile, quindi, a questo punto, che il segretario Dem desista dallo scaricare i rifiuti di Roma Capitale a Frosinone.”

“Come ho ribadito, in piu’ occasioni, la citta’ eterna deve dotarsi di un Ato autonomo per lo smaltimento dell’immondizia. Non si puo’ sempre sversare nella nostra provincia, come ho detto in aula durante l’esposizione della mia interrogazione sull’argomento Roccasecca. La Regione Lazio anche in quest’ultima vicenda ha dimostrato approssimazione e totale incompetenza nella gestione dei suoi rifiuti, segno tangibile che non si puo’ piu’ continuare cosi’ e che serve un cambio al vertice per governare meglio il Lazio”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli.