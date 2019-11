Rogo Pecora Elettrica, editore internazionale Jonglez dona volumi

Roma – L’editore internazionale Jonglez, che pubblica in più lingue guide ai luoghi segreti delle città italiane e straniere, ha deciso di donare alcune copie per ogni titolo in italiano della propria collana alla libreria “La Pecora elettrica” a Roma, colpita dall’ennesimo atto intimidatorio.

“Esprimiamo piena solidarietà ai gestori di questa libreria che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per l’intero territorio – ha affermato l’editore Thomas Jonglez -. Chi attacca una libreria attacca tutti noi. Siamo convinti che con la cultura si possono battere la violenza e l’intolleranza, e per questo esprimiamo l’auspicio che tutti, editori, scrittori, cittadini, turisti, scelgano di donare dei propri volumi per aiutare la libreria a riaprire il più presto possibile, più bella e fornita di prima”.