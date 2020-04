Rollero: a famiglie con ragazzi disabili vanno garantiti fondi

Roma – “Il Coronavirus sta facendo saltare il sistema produttivo e sociale dell’Italia, sono infatti circa dieci milioni gli italiani sulla soglia della poverta’, che non riescono a far fronte alle spese essenziali come cibo, medicine, bollette e il pagamento di un affitto o mutuo. Tra questi risulta esserci anche una buona parte di persone affette da disabilita’ dove da tempo lamentano la mancata erogazione di sostegno economico da parte del Campidoglio.”

“Una situazione pressoche’ vergognosa che si trascina gia’ da molto, in quanto costringe delle persone con disabilita’ fisiche, sensoriali e psichiche a non poter contare sull’assegno e contributo di cura mensile, fondamentali per alleviare in parte le loro sofferenze e per poter retribuire personale che li possa supportare. Poiche’ l’amministrazione capitolina gia’ piu’ volte e’ stata sollecitata riguardante questa tematica, ci chiediamo per quale motivo non vengano presi dei provvedimenti immediati a tutela di tutte queste persone piu’ fragili.”

“Appare evidente che questa situazione non puo’ piu’ durare molto, considerata l’elevata gravita’ della situazione, proprio per questo chiediamo il massimo rispetto da parte dell’amministrazione capitolina verso queste famiglie, auspicando quanto prima dei tavoli di concertazione con i vari settori per trovare soluzioni percorribili in grado di dare una boccata d’ossigeno a chi oggi vive in una condizione economica di grandissima difficolta’”. Cosi’ in un comunicato Marco Rollero, esponente di Forza Italia.