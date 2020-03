Rollero: aumentano controlli contro furti negozi

Roma – “In questi giorni nel Lazio si stanno moltiplicando i furti a danno delle farmacie e dei supermercati. Un fenomeno preoccupante, se pensiamo il momento delicato che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Furti fatti da criminali senza scrupolo in un periodo di emergenza nazionale come quello attuale. Alcune zone di Roma, come Casilinia,Eur, Prenestino, Marconi risultano tra le piu’ colpite da questo fenomeno, poiche’ le farmacie come i supermercati sono tra le pochissime attivita’ rimaste ancora aperte per poter servire i cittadini, richiediamo quindi non solo un maggiore dispiegamento di Forze dell’Ordine, ma anche un tavolo urgente tra le diverse istituzioni, utile per una mappatura delle criticita’ di tutta quella microcriminalita’ presente sul territorio.”

“Quanto sta accadendo sono dei veri e propri atti di sciacallaggio nei confronti sia di operatori medici che garantiscono un servizio essenziale alla cittadinanza, e sia di tutti quei dipendenti che quotidianamente lavorano nei supermercati, per cui chiediamo un intervento urgente affinche’ si possa scongiurare questa situazione pressoche’ vergognosa sul territorio”. Cosi’ in un comunicato Marco Rollero, esponente di Forza Italia.