Rollo-Chirizzi: negato trasporto a cittadini con patologie in Municipio XV

Roma – “Da tre settimane riceviamo segnalazioni di cittadini con patologie o altri impedimenti fisici del nostro municipio a cui viene negato il trasporto e accompagnamento dalla Croce Rossa-Comitato locale Municipio Roma XV. Questo servizio, attivato su richiesta dei servizi sociali municipali, e’ stato avviato nell’aprile 2015 e da subito si e’ dimostrato utile per fronteggiare situazioni di emergenza. È stato rinnovato dall’amministrazione anche nell’anno 2018, ma ad oggi non si sa se sia sospeso o definitivamente chiuso”.

“Abbiamo, quindi, protocollato una interrogazione urgente per fare chiarezza sulla questione, conoscere l’intenzione della maggioranza, se vi siano fondi disponibili, se sia stata predisposta una determinazione dirigenziale e quali siano i motivi per cui ad oggi non e’ stata comunicata la sospensione del servizio sul sito istituzionale. Il servizio e’ rivolto ad una utenza in stato di necessita’ e va ripristinato con una certa urgenza, senza perdere altro tempo”. Cosi’ in un comunicato le consigliere Pd del Municipio Roma XV, Agnese Rollo, vice-presidente della commissione Sociale, e Luigina Chirizzi, membro della commissione Trasparenza.