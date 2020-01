Rollo: intervenire con urgenza, topi alla ‘Periello’

Roma – “Da venerdi’ scorso studenti e professori hanno segnalato in alcuni locali dello stabile delle medie ‘Michele Periello’ di Cesano Borgo la presenza di topi, per cui sono state messe da subito delle trappole. Questa mattina pero’ gli alunni sarebbero dovuti entrare ad intervento gia’ avvenuto e invece gran parte dei genitori si sono rifiutati di far frequentare le lezioni ai propri figli in quanto nulla e’ stato fatto. L’operatore della ditta incaricata, giunto ad orario scolastico, avrebbe dovuto fare la sanificazione solo dell’aula in cui e’ stato rinvenuto un topo morto. Il rappresentante di istituto e alcuni rappresentanti di classe hanno fatto presente che i luoghi dovevano essere tutti sanificati prima di far accedere studenti, professori e personale scolastico.”

“Essendo due piani su quattro del plesso stati interdetti dalla commissione stabili pericolanti 11 mesi fa, non si conosce la situazione degli altri locali e se vi sia presenza di topi. Ho protocollato e chiesto, quindi, al Municipio di intervenire con urgenza su tutto lo stabile perche’ limitare l’intervento solo a due piani su quattro non risolve il problema. È una questione sanitaria che va affrontata con accuratezza e nell’immediato per permettere ai ragazzi di frequentare le lezioni in luoghi sicuri”. Cosi’ in una nota la consigliera Pd Agnese Rollo, membro della commissione Scuola del Municipio Roma XV.