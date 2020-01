Roma 150, Campidoglio: celebrazioni ufficiali durano un anno e terminano nel 2021

Roma – “Lunedi’ 3 febbraio 2020 il Campidoglio dara’ il via alle celebrazioni ufficiali per i 150 anni dall’istituzione di Roma come capitale d’Italia. Partira’ un programma di eventi che durera’ un anno e si chiudera’ il 3 febbraio 2021, al compimento dell’anniversario”. Lo rende noto il Campidoglio in merito alle dichiarazioni dell’auto-proclamato “Comitato Roma 150”. Nella lettera che accompagna l’invito all’evento di inaugurazione dei festeggiamenti – gia’ inviato da tempo – viene specificato inequivocabilmente che “la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha disposto l’apertura delle celebrazioni per il 150esimo anniversario di Roma Capitale, ad un anno dall’approvazione della legge che ha istituito Roma Capitale d’Italia”.