Roma 150, Raggi apre celebrazioni: Capitale di tutti, città aperta per sempre

Roma – “Oggi diamo il via all’anno di celebrazioni per i 150 anni della designazione di Roma come Capitale degli italiani. Il 3 febbraio del 1871 Roma e’ stata indicata come sede delle principali istituzioni del neonato Stato unitario”. Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta subito dopo l’inno d’Italia intonato da Andrea Bocelli sul palco del Teatro dell’Opera della Capitale, in occasione del concerto che da’ il via alle celebrazioni del 150esimo anniversario di Roma Capitale, che si concluderanno il 3 febbraio del 2021. Tra il pubblico anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.”

“La citta’ di Roma, ha detto Raggi, “straordinaria per storia e per valori culturali e religiosi, si e’ cosi’ posta al servizio di tutti. Piemontesi, siciliani, lombardi, toscani, campani, emiliani, veneti, pugliesi, sardi e cittadini di ogni parte d’Italia hanno rinnovato lo spirito della citta’ e fatto in modo che si sia passati dai 250.000 abitanti di allora ai circa 4 milioni e mezzo di persone che ogni giorno animano e vivono la sua bellezza. Si e’ avviata una rivoluzione urbanistica, economica e degli stili di vita ancora in corso. Ma con una costante: Roma e’ una citta’ accogliente, internazionale. Una citta’ aperta a tutti. E lo sara’ sempre. Celebrare questo anniversario- ha concluso la sindaca dal palco del Costanzi- vuol dire prepararsi con entusiasmo alle prossime sfide. E aprire questa nuova fase proprio da questo luogo di cultura e’ il piu’ bell’augurio che facciamo alla citta’ e all’Italia intera”.