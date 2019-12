Roma, 8 dicembre – Grassi: rimossi nostri fiori a Piazza di Spagna. Grave l’ordine della sindaca –

“Come ogni anno il movimento civico Roma Sceglie Roma depone una corona di fiori alla statua della Madonna in Piazza di Spagna per celebrare l’Immacolata Concezione. Un gesto di testimonianza e riconoscenza dei cittadini romani che ovviamente nulla a che fare con la politica. Questa mattina, su ordine del Gabinetto del Sindaco la corona di fiori di Roma Sceglie Roma è stata rimossa e gettata sotto un tavolo. Un gesto vergognoso e indegno sul quale ci attendiamo le scuse della sindaca Raggi che non può pensare di governare anche eventi religiosi come le celebrazioni dell’8 Dicembre”. A denunciarlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“I vigili, con non poco disagio, hanno applicato i diktat del Campidoglio che fra i mille problemi e inefficienze ha voluto dare prova di forza contro i romani che volevano con una corona di fiori ricordare la Vergine Maria. E’ un gesto sconcertante e offensivo per tutti i romani come noi che questa mattina si sono recati a piazza di Spagna per salutare il Santo Padre e celebrare un evento religioso così tanto sentito”, conclude Grassi.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.