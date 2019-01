Roma: alle 11.30 Battisti a Ciampino, presente Salvini

Roma – L’arrivo di Cesare Battisti e’ previsto per le 11 e 30 a Ciampino. Lo si apprende da fonti del Viminale.

Salvini: sarò puntuale a Ciampino per accogliere assassino comunista

“Alle 11.30 arriva in Italia l’assassino comunista Cesare Battisti. Saro’ puntuale in aeroporto. Oggi e’ una giornata di giustizia per la memoria delle vittime di questo criminale, per i loro famigliari e per tutti gli italiani”. Cosi’ il vicepremier Matteo Salvini su twitter.