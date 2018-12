Roma: aziende bus turistici chiedono a Raggi di riscrivere piano insieme

Roma – Aziende, autisti di bus turistici, guide e agenzie di viaggi in piazza a Roma, sotto il Campidoglio, contro il ‘Piano bus’ della sindaca Virginia Raggi chiedendo essenzialmente di riscriverlo perche’ “un piano cosi’- ha spiegato Franco Tinti, uno dei manifestanti in forza ad Anstra- non va scritto da dietro una scrivania ma assieme a chi lavora sul campo. Ora perderanno il lavoro 7-8mila persone. Noi chiediamo di revisionare il Piano insieme al Comune di Roma, che deve ascoltare chi lavora in questo settore da 40 anni”.