Roma: Calabria (FI), Città alla deriva, Raggi tragga conseguenza 

“Lo stato in cui versa la Capitale d’Italia è sotto gli occhi di tutti: la Città è alla deriva. Negare le criticità e gridare al complotto, con il nuovo refrain inaugurato dal sindaco Raggi di una giunta ‘sotto attacco’, serve solo a peggiorare i problemi”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.

“Parimenti, le polemiche non ci interessano. Ciò che ci preme è capire in che modo restituire a Roma il lustro che spetta alla Città. Il Campidoglio non può diventare la trincea di un’amministrazione incapace.

Per il bene dei romani, invece di tergiversare nei ping pong dialettici tra forze che al governo sono alleate, è doveroso avviare una riflessione sulla possibilità di un vero cambio di passo. In caso contrario, è tempo di trarne le conseguenze”, conclude.