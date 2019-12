Roma – Casapound, 8 dirigenti statali indagati per mancata riscossione –

Otto persone – dirigenti dell’Agenzia del Demanio e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – sono state citate in giudizio dalla Corte dei Conti per la mancata riscossione del canone dell’edificio di via Napoleone III occupato da Casapound.

Lo stabile, di proprietà del Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), è occupato da quindici anni dall’associazione Casapound Italia, e circa trenta cittadini italiani vi sono ospitati.

I magistrati contabili affermano che l’immobile “è un bene di proprietà dello Stato, appartenente al patrimonio indisponibile” e quindi “non è tollerabile in uno Stato di diritto una sorta di ‘espropriazione al contrario’, che ha finito per sottrarre per oltre tre lustri una struttura di ben sei piani, sede storica di uffici pubblici, al patrimonio (indisponibile) dello Stato, causando in tal modo un danno certo e cospicuo all’erario”

Il danno erariale secondo la Corte dei conti ammonta a 4,5 milioni di euro, somma che gli occupanti avrebbero dovuto pagare dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2019.

La prima udienza è fissata per il 21 aprile. Il gruppo di estrema destra non può essere indagato dalla Corte in quanto non si tratta di un’associazione pubblica ma di un soggetto privato. La Corte dei conti ha il compito soltanto di controllare l’attività degli enti e aziende pubbliche.