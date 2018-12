Roma: da 27 dicembre centri invernali per bimbi in Municipio I

Roma – A partire dal 27 dicembre saranno aperti, anche quest’anno, i Centri invernali organizzati dal Municipio Roma I Centro, per i bambini e ragazzi di eta’ compresa tra i 3 e i 10 anni. “Un servizio prezioso che manca a livello centrale e che invece come Primo Municipio abbiamo voluto organizzare, implementandolo rispetto agli scorsi anni, passando da 5 a 8 sedi. Perche’ se il lavoro richiede alle persone sempre maggiore flessibilita’, i servizi pubblici mantengono troppo spesso una rigidita’ che contrasta con le esigenze dei genitori che lavorano. Siamo lieti di offrire una opportunita’ in piu’ alle famiglie e una occasione di svago e socialita’ per le bambine e i bambini”.

Lodichiarano la presidente Sabrina Alfonsi e l’assessore alle Politiche Sociali Emiliano Monteverde. I centri saranno aperti nei giorni 27 e 28 dicembre e 2, 3, 4 gennaio, con orario 8-17. Il servizio e’ completamente gratuito. Le sedi degli 8 Centri invernali del Primo Municipio sono presso: Scuola Franchetti: Piazza Bernini, 26; Ludoteca Intercultura al Centro: Salita San Gregorio; Ludoteca Giocare senza frontiere: Via Giordano Bruno, 2; Scuola Pestalozzi: Via Montebello, 120; Scuola Vittorino da Feltre via Vittorino da Feltre, 2; Ludoteca Le Civette: Via della Renella, 101/A; Ludoteca Giocamondo: Lungotevere Raffaello Sanzio 11; Centro Polivalente Labartu’: Via Cantore 4. Tutte le informazioni per le iscrizioni sul sito del Primo Municipio.