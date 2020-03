Roma: da domenica 15/03 lavori galleria Giovanni XXIII

Roma – A partire da domenica 15 marzo alle 22 resterà chiusa al traffico per lavori la Galleria Giovanni XXIII direzione Stadio Olimpico/Salaria. I lavori sulla ‘canna sud’ dureranno complessivamente 35 giorni e la viabilità locale subirà delle variazioni. Il Dipartimento Lavori Pubblici (Simu) e Roma Servizi per la Mobilita’ hanno elaborato due ipotesi di percorsi alternativi durante il periodo degli interventi che consenta di superare la chiusura da via della Pineta Sacchetti allo Stadio Olimpico e di riprendere la Tangenziale Est in direzione Corso Francia/Salaria. Lo fa sapere con una nota il Comune di Roma.

– Percorso alternativo 1 (lunghezza circa 7 km)

da via della Pineta Sacchetti, superato l’Ospedale Gemelli, seguire le indicazioni per via Trionfale in direzione centro, quindi svoltare a sinistra in via Igea ed impegnare piazza Walter Rossi; svoltare a sinistra in via della Camilluccia e proseguire in direzione Nord per circa 1,4 Km; svoltare a destra in via dei Colli della Farnesina e proseguire su questa strada fino a giungere all’intersezione con viale Antonino da San Giuliano. A questo punto svoltare a destra in direzione della Tangenziale e, tenendo la sinistra, immettersi su di essa in direzione Salaria.

– Percorso alternativo 2 (lunghezza circa 10 Km)

da via Pineta Sacchetti, superato l’Ospedale Gemelli, seguire le indicazioni per via Trionfale in direzione centro proseguendo per circa 2,5 Km, quindi svoltare a sinistra in Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto; arrivati in piazzale Clodio svoltare a destra e in corrispondenza dell’impianto semaforico di via della Giuliana svoltare a sinistra (per invertire la marcia su Piazzale Clodio); proseguire dritto su piazzale Clodio e, quindi, sulla Circonvallazione Clodia in direzione di piazzale Maresciallo Giardino (stadio Olimpico). Proseguire dritto sul lungotevere Maresciallo Cadorna e Maresciallo Diaz per circa 1,3 Km fino all’incrocio con viale Antonino di San Giuliano. A questo punto svoltare a sinistra in direzione della Tangenziale e, tenendo la sinistra, immettersi su di essa in direzione Salaria. Le imprese che effettueranno i lavori in queste ore stanno predisponendo la segnaletica stradale provvisoria per delimitare l’area di cantiere e fornire agli automobilisti le indicazioni sui percorsi alternativi.